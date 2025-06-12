Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sağanak yağışlar geri dönüyor
Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre 1 haftadır aşırı sıcakların etkisi altındaki Türkiye yeniden yağışlara teslim olacak. Çok sayıda ilimiz için sağanak yağış bekleniyor. İşte il il 5 günlük hava durumu tahminleri...
Geçtiğimiz hafta Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'yi kavuran yaz sıcakları yerini yağışlara bırakmaya hazırlanıyor. Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi'nde termometrelerin 30 dereceyi aşması beklenirken pek çok ilimizde ise yağışlar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı ve Eskişehir'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
12-18 Haziran tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
12 Haziran Perşembe hava durumu tahmin haritası