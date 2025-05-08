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Hafta sonunun hava durumu değişti: Yaz sıcaklarını beklerken yağışlar geri geliyor...

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre bu yıl bir türlü gelmek bilmeyen yaz havası bir kez daha rötar yaptı. Türkiye genelinde artmaya devam edeceği belirtilirken yeni bir yağışlı havanın yolda olduğu açıklandı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Hafta sonunun hava durumu değişti: Yaz sıcaklarını beklerken yağışlar geri geliyor... - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Kahramanmaraş, Karaman, Yozgat, Kayseri, Sivas, Niğde, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Hafta sonunun hava durumu değişti: Yaz sıcaklarını beklerken yağışlar geri geliyor... - Resim: 2

Güney Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.

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Hafta sonunun hava durumu değişti: Yaz sıcaklarını beklerken yağışlar geri geliyor... - Resim: 3

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Hafta sonunun hava durumu değişti: Yaz sıcaklarını beklerken yağışlar geri geliyor... - Resim: 4

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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