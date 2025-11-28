Hafta sonunun hava durumu raporu açıklandı: Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahmin raporlarına göre Türkiye bugün itibariyle batı bölgelerimizden yurda giriş yapacak yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yağışlar hafta sonunda tüm Türkiye'yi saracak hatta bazı illerimizde kar yağışı da bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Bursa ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Genellikle güney, Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre 30 Kasım Pazar ve 1 Aralık pazartesi günlerinde doğu illerimizde kar yağışı görülebileceği uyarısında bulunuldu.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri