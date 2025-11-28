Hafta sonunun hava durumu raporu açıklandı: Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Bursa ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.