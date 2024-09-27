Hafta sonunun keyfini çıkarın: Önce yaz ardından kış geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye hafta sonu boyunca yazdan kalma güneşli ve sıcak havanın etkisi altında olacak. Ancak yeni hafta yağışlarla başlayacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
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Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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Ancak hafta sonu yazdan kalma günleri yaşayacak olan Türkiye yeni haftayla birlikte sağanak yağışların etkisi altına girecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
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