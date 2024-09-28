Hafta sonunun keyfini çıkarın: Sağanak yağışlar fena geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.