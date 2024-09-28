Hafta sonunun keyfini çıkarın: Sağanak yağışlar fena geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hafta sonu boyunca yazdan kalma güneşli ve sıcak hava tüm Türkiye'de etkili olacak. Ancak yeni hafta yağışlarla başlayacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarında bugün ve yarın önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgarın ise genellikle kuzeyli iç kesimlerde yer yer güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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Ancak yeni hafta sağanak yağışlarla başlayacak. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre sağanak yağışlar pazartesi günü itibariyle tüm Türkiye geneline yayılacak...
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