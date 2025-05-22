Hafta sonunun keyfini çıkarın: Yağmurlar geri geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye Pazar gününe kadar bahar havasının etkisi altında olacak. Ancak Pazar günü itibariyle yağışlı hava geri dönüyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülke genelinde Pazar gününe kadar yağış beklenmiyor.
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Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Marmara’nın güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve beklenirken Ege ve Marmara'da yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
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