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Hafta sonunun keyfini çıkarın: Yağmurlar geri geliyor

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye Pazar gününe kadar bahar havasının etkisi altında olacak. Ancak Pazar günü itibariyle yağışlı hava geri dönüyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülke genelinde Pazar gününe kadar yağış beklenmiyor.

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Hafta sonunun keyfini çıkarın: Yağmurlar geri geliyor - Resim: 2

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Hafta sonunun keyfini çıkarın: Yağmurlar geri geliyor - Resim: 3

Marmara’nın güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve beklenirken Ege ve Marmara'da yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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Hafta sonunun keyfini çıkarın: Yağmurlar geri geliyor - Resim: 4

Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

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