Hafta sonunun keyfini çıkarın: Yalancı baharın ardından kar geliyor
Meteoroloji alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye hafta sonu boyunca yalancı baharı yaşayacağı öğrenilirken, hafta sonunun ardından hava sıcaklıkları hızla düşecek ve önce yağmur ardından da kar gelecek... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları gelecek hafta itibariyle yerini yeniden soğuk ve yağışlı havaya bırakacak.
31 Ocak - 6 Şubat tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
31 Ocak Cuma hava durumu tahmin haritası