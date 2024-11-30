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Hafta sonunun keyfini çıkartın; yağışlar geri dönüyor

Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporuna göre hafta sonu Ege'nin sahil şeridi haricinde yağış beklenmezken, yağışlar yeni haftada yurt geneline yayılacak... İşte haritalarla 5 günlük hava tahmin haritaları...

Hafta sonunun keyfini çıkartın; yağışlar geri dönüyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Hafta sonunun keyfini çıkartın; yağışlar geri dönüyor - Resim: 2

Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Hafta sonunun keyfini çıkartın; yağışlar geri dönüyor - Resim: 3

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Hafta sonunun keyfini çıkartın; yağışlar geri dönüyor - Resim: 4

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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