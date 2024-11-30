Hafta sonunun keyfini çıkartın; yağışlar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.