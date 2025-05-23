Hafta sonunun tadını çıkarın... Kuvvetli sağanak yağışlar geri geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları hafta sonunda da mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Ancak Pazar günü itibariyle yağışlı hava geri dönüyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Diğer yandan Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Ancak bahar havası Pazar günü itibariyle adım adım yerini yağışlara bırakacak. Pazar günü Marmara ve Ege Bölgelerini etkisi altına alacak olan sağanak yağışlar Pazartesi günü İç Anadolu Bölgesi'nde de etkili olacak.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri