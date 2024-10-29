Haftanın hava durumu belli oldu: Yağmur, kar değil pastırma yazı geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre, sonbahara girişte görülen yağışlar Türkiye'yi terk ediyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstüne çıkması beklenirken uzmanlar pastırma yazı ve özellikle İstanbul'da dört gözle beklenen kar yağışı için tahminlerini açıkladı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji uzmanı Okan Bozkurt’un açıklamalarına göre, Kasım ayı için yapılan kar yağışı beklentilerinin aksine sıcak hava dalgası, halk arasında “pastırma yazı” olarak bilinen dönemle yaşanacak. Bozkurt, bu sıcaklık artışının Kasım ayının ortalarında başlayacağını duyurdu.