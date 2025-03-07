Haftasonunun hava durumu tahminleri değişti: Bu fırsatı kaçırmayın
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde artan hava sıcaklıkları haftasonu boyunca tüm yurtta bahar havasının yaşanmasına neden olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis beklense de hava sıcaklıkları yurt genelinde yükselişe geçiyor.
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Hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
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8 - 14 Mart tarihleri arası hava durumu tahminleri...
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