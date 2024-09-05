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  4. Haka dansının kralı öldü, babası ölünce 27 yaşında kraliçe oldu

Haka dansının kralı öldü, babası ölünce 27 yaşında kraliçe oldu

Yeni Zelanda'da Maorilerin 7. Kralı Tuheitia Potatau'nun hayatını kaybetmesinin ardından kızı Nga Wai Hono i te Po, yeni kraliçe oldu.

Haka dansının kralı öldü, babası ölünce 27 yaşında kraliçe oldu - Resim: 1

Dünya genelinde Haka dansıyla tanınan Yeni Zelanda'daki Maorilerin yeni hükümdarı, Kraliçe Nga Wai Hono i te Po oldu.

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Haka dansının kralı öldü, babası ölünce 27 yaşında kraliçe oldu - Resim: 2

Monarşinin 7. Kralı Tuheitia Potatau'nun hastanede yapılan kalp ameliyatı sonrasında hayatını kaybettiğini açıklanmıştı.

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Haka dansının kralı öldü, babası ölünce 27 yaşında kraliçe oldu - Resim: 3

Kral'ın cenaze törenine ülkenin dört bir yanından gelen üst düzey yetkililer katıldı. Potatau'nun en genç kızı olan 27 yaşındaki Nga Wai, Maorilerin 2. kraliçesi oldu.

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Haka dansının kralı öldü, babası ölünce 27 yaşında kraliçe oldu - Resim: 4

Genç kraliçenin taht törenine binlerce kişi katıldı. Yeni kraliçenin görevi ünlü Haka dansıyla kutlandı.

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