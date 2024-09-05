Haka dansının kralı öldü, babası ölünce 27 yaşında kraliçe oldu
Yeni Zelanda'da Maorilerin 7. Kralı Tuheitia Potatau'nun hayatını kaybetmesinin ardından kızı Nga Wai Hono i te Po, yeni kraliçe oldu.
Dünya genelinde Haka dansıyla tanınan Yeni Zelanda'daki Maorilerin yeni hükümdarı, Kraliçe Nga Wai Hono i te Po oldu.
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Monarşinin 7. Kralı Tuheitia Potatau'nun hastanede yapılan kalp ameliyatı sonrasında hayatını kaybettiğini açıklanmıştı.
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Kral'ın cenaze törenine ülkenin dört bir yanından gelen üst düzey yetkililer katıldı. Potatau'nun en genç kızı olan 27 yaşındaki Nga Wai, Maorilerin 2. kraliçesi oldu.
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Genç kraliçenin taht törenine binlerce kişi katıldı. Yeni kraliçenin görevi ünlü Haka dansıyla kutlandı.
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