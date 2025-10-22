Hakkari'de ilk kez ekilen Türkiye'nin mor altını safranda hasat zamanı geldi

Demeter Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi otaklarından Derya Taşar, 'bölgede neden safran ekimi yapılmasın' düşüncesiyle ilk kez bu ekimi yaptıklarını belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle 20 kilo safran soğanı aldık. İlk denememizi de Kamışlı köyünde yaptık. 2 Eylül'de safran soğanlarını ektik ve yaklaşık 40 gün sonra soğanlar çiçek açmaya başladı. Yaptığımız bu işte verim elde etmek bizi çok mutlu etti. Piyasada safranın kilosu 400 ile 600 bin TL arasında satılıyor. Daha çok sanayi ve sağlık sektörlerinde kullanılıyor. Bu bir deneme süreciydi. Biz kadın kooperatifi olarak, ilk denememizi yaptık. Bundan sonra da ilçede yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Bu bölgelerde ağırlıklı olarak buğday, mısır ekimi yapılıyor. Artık biz bu algıyı kırmak istiyoruz. İlçemizde bundan sonra neden safran üretimi de olmasın. İlçemiz İran'a yakın olduğu için iklim olarak da karasal iklime sahip. Bugüne kadar bu coğrafyada neden denenmedi onu bilemiyoruz. Biz kadınlar olarak bunu yıkmaya çalışacağız" dedi. (DHA)