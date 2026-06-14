Hakkari'de nadir doğa olayı: Gökyüzünde UFO'ya benzeyen merceksi bulutlar görüldü

Vatandaşlar Şaşkınlığını Gizleyemedi: "UFO Sandık, Fotoğraf Çekmek İçin Durduk"

Sabah saatlerinde açık ve nemsiz olan, çevrede başka hiçbir bulut kümesinin bulunmadığı bir gökyüzünde ortaya çıkan bu doğa olayı, ilçenin farklı noktalarından net biçimde gözlemlendi.