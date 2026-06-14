Hakkari'de nadir doğa olayı: Gökyüzünde UFO'ya benzeyen merceksi bulutlar görüldü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nadir görülen ve halk arasında 'UFO bulutu' olarak bilinen merceksi (lenticular) bulutlar gökyüzünde eşsiz bir manzara oluşturdu. Meteorolojik olarak dağlık arazideki güçlü rüzgar dalgalarının etkisiyle oluşan bu doğa olayı, vatandaşların büyük ilgisini çekti.
Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde gökyüzünde aniden beliren ve ender rastlanan merceksi (lenticular) bulutlar, izleyenlere adeta bir görsel şölen sundu.
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Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, Yüksekova'nın etrafını saran sarp ve dağlık coğrafya bu büyüleyici doğa olayının oluşumuna zemin hazırladı.
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Sabah saatlerinde açık ve nemsiz olan, çevrede başka hiçbir bulut kümesinin bulunmadığı bir gökyüzünde ortaya çıkan bu doğa olayı, ilçenin farklı noktalarından net biçimde gözlemlendi.
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Rüzgarın etkisiyle dakikalar içerisinde farklı boyutlara ve kusursuz halkalara dönüşen bulutları gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı.
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