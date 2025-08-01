Hakkarili 6 çocuk annesi bir kadın Devlet Desteği'ne başvurup kendi işinin patronu oldu
Hakkari'de yaşayan 6 çocuk annesi 50 yaşındaki kadın, bundan 30 yıl önce aldığı Devlet Desteği ile başladığı arıcılık mesleğinde kendi işinin patronu oldu. 5 kovanla işe başlayan kadın şimdi 600 arı kovanı ile yılda yaklaşık 3 ton bal üretip Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.
Kaynak: DHA
Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Ortaç köyünde 30 yıl önce devletten aldığı 5 kovan arı ile arıcılığa başlayan 6 çocuk annesi Gönül Kağan’ın (50) kovan sayısı, yıllar içinde 600’e çıktı.
1 / 12
Zengin bitki örtüsü ve endemik çiçek çeşitliliğiyle dikkat çeken Yüksekova yaylalarında üretim yapan Kağan ve eşi, şimdilerde yılda yaklaşık 3 ton doğal bal üretip, Türkiye’nin birçok yerine gönderiyor.
2 / 12
Kağan çifti, bu yıl da bol ve bereketli bir sezon geçirmeyi umduklarını belirtti.
3 / 12
Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan yüksek rakımlı dağların eteklerinde kurulu Ortaç köyünün Konak mezrasında yaşayan Gönül Kağan, 1995 yılında devlet desteğiyle 5 arılı kovan aldı.
4 / 12