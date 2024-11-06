Hakkarili milli kayak sporcumuz şampiyonaya asfaltta hazırlanırken görüntülendi

Yüksekova Çevre Yolu'nda her gün 3 saat yarışmalar için çalışma yapan Öztünç, "Daha önceki yarışlarda aldığımız puanlarla yarışmalara katılmayı hak kazanıyoruz. 4 kez bu puanı aşıp, ülkemizi temsil ederek dünya şampiyonasına girmeye hak kazandım. Bunun için de çok çalışıyorum. Bu kez amacım, dünya şampiyonluğu kazınıp, ülkemi ve yaşadığım kenti en iyi şekilde temsil etmek" diye konuştu. (DHA)