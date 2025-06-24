Harput Kalesi'nde 1000 yıllık keşif! Kazı çalışmaları yeniden başladı

‘YENİ ATÖLYELER VE MALZEME, YENİ BULUNTULAR ELDE EDECEĞİMİZİ UMUYORUZ’

Daha önceki kazılarda alanda çok sayıda metal ve sanayi malzemelerinin elde edildiğini belirten Harput İç Kale Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, “Harput Kalesi kazıları 2025 yılı açılışını, Sayın Valimizle beraber yapmıştık. Ön hazırlıkları tamamladık, fiili kazıya başladık. Harput'ta şimdiye kadar gelinen süreçte UNESCO geçici listesindeydi ve asıl liste için çalışmalar da hızlı bir şekilde sürdürülüyor. 2025 yılı çalışmalarını, geçen yıllar yarısının kazısı ve projesini yaparak ziyarete açtığımız, zamanının ‘1000 yıllık sanayi sitesi’ dediğimiz bölümde gerçekleştireceğiz. Eksik olan yaklaşık bir 400 metrekarelik alanda karelemelerimizi yaptık ve kazılara da başladık. Amacımız o alanın tamamını bitirmek ve ondan sonra projesini uygulamaya geçirip, endüstri mirası olarak turizme açmak. Mevcut kısmı şu anda ziyarete açtık. Orada yeni atölyeler ve yeni malzeme, yeni buluntular da elde edeceğimizi de umuyoruz. Özellikle Aslanlı Burç ile Belek Burcu arasındaki bu bölgenin, kalenin hemen içinde ama eteğinde olması bakımından, özellikle üretim atölyesi olarak seçildiğini görüyoruz. Tabii burada çok sayıda kasa kasa külçe demirler, yarı mamul ürünler, eritilmiş madenin konulduğu kalıplar elde edilmişti. Eritme potaları ve tandırlar da var. Bu açıdan bizim için hem mekan anlamında hem de buluntu anlamında önemli ve ziyaretçilerin de dikkatini çekeceğimiz bir alan oluştu" dedi.