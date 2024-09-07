  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Hava 10 derece birden soğudu ve Türkiye'ye mevsimin ilk karı yağdı

Hava 10 derece birden soğudu ve Türkiye'ye mevsimin ilk karı yağdı

Erzurum'da hava sıcaklıkları bir anda 10 derece birden düştü ve Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kaynak: AA, İHA
Hava 10 derece birden soğudu ve Türkiye'ye mevsimin ilk karı yağdı - Resim: 1

Palandöken Dağının yüksek kesimleri beyaza bürünürken kent merkezinde hava sıcaklığında 10 derece düşüş yaşandı.

1 / 5
Hava 10 derece birden soğudu ve Türkiye'ye mevsimin ilk karı yağdı - Resim: 2

Aniden soğuyan hava nedeniyle Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in yüksek kesimlerine kar yağdı.

2 / 5
Hava 10 derece birden soğudu ve Türkiye'ye mevsimin ilk karı yağdı - Resim: 3

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde yeniden mevsim normallerine döneceğini belirtti.

3 / 5
Hava 10 derece birden soğudu ve Türkiye'ye mevsimin ilk karı yağdı - Resim: 4
4 / 5