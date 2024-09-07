Hava 10 derece birden soğudu ve Türkiye'ye mevsimin ilk karı yağdı
Erzurum'da hava sıcaklıkları bir anda 10 derece birden düştü ve Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in yüksek kesimlerine kar yağdı.
Kaynak: AA, İHA
Palandöken Dağının yüksek kesimleri beyaza bürünürken kent merkezinde hava sıcaklığında 10 derece düşüş yaşandı.
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Aniden soğuyan hava nedeniyle Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in yüksek kesimlerine kar yağdı.
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Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde yeniden mevsim normallerine döneceğini belirtti.
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