Hava bayram yapmayacak... Şiddetli yağmurlara hazır olun; bayram boyunca sağanak var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyıları, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.