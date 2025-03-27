Hava bayram yapmayacak... Şiddetli yağmurlara hazır olun; bayram boyunca sağanak var
Bugün akşam saatlerinden itibaren tüm Türkiye bir kez daha sağanak yağışlara teslim olacak. Meteoroloji'den alınan hava durumu raporuna göre sağanak yağışlar hem hafta sonu hem de Ramazan bayramı süresince devam edecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyıları, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Ülkemizin iç ve batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.
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Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilse de Türkiye hem haftasonunu hem de Ramazan bayramını sağanak yağış altında geçirecek.
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Ancak hava sıcaklıkları artasa da Cuma günü itibariyle şiddetli sağanak yağışlarbatı illerimizden başlamak üzere Türkiye'yi yeniden etkisi altına alacak.
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