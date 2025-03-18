Hava buz kesecek: Önce yağmur, ardından kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş çevreleri, Adana’nın kuzey kesimleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.