Hava buz kesecek: Önce yağmur, ardından kar geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin geneli bugün itibariyle yeniden kışa geri dönüyor... Pek çok ilimizde bugün yağmur yarından itibaren ise kar yağışı bekleniyor. Kimi illerimizde termometreler eksi derecelere düşecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş çevreleri, Adana’nın kuzey kesimleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor.