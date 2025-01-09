Hava buz kesecek... Yağmur ve kar yağışı geri dönüyor
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıkları batı illerimizden başlayarak soğuyacak, önce yağmur ardından da kar geliyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in güneybatı kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, hafta sonu itibariyle ise havalar yeniden soğuyacak.
Meteoroloji'nin hava durumu tahmin haritalarına göre Cumartesi günü itibariyle Türkiye batıdan gelen yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek..
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...