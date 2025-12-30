Hava durumu çok şaşırtacak: Kar gidiyor, güneşli bahar havası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre:, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Çorum, Tokat, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.