  4. Hava durumu değişti: Yaz beklerken kış geliyor, şemsiyelerinizi hazırlayın!

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıklarıın 5 dereceye kadar artması bekleniyordu. Ancak Meteoroloji'nin hava durumu tahmin haritaları hava sıcaklıkları yükselse de yağışların kapıda olduğunu ortaya koydu. İşte yeni haftanın haritalarla hava durumu tahmini...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.  Hava, genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Hafta başında sıcaklık Ankara'da 26, İstanbul'da 27, İzmir'de ise 30 dereceye kadar çıkacak. Ancak yağışlar kapıda...

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

23-29 Eylül tarihleri arası hava durumu tahmin haritalar

23 Eylül Salı hava durumu

