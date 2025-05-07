Hava durumu değişti: Yaz geliyor derken yağmular geri geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları Türkiye genelinde artmaya devam edeceği belirtilirken yeni bir yağışlı havanın yolda olduğu açıklandı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Konya ve Karaman harici), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu haric), Doğu Anadolu'nun batısı ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. S
abah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam edeceği ancak çok sayıda ilimizin yeni bir yağışlı havanın etkisinde olması bekleniyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...