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Hava durumu raporları yeniden alarm veriyor: Sıcaklıklar daha da yükselecek

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da yükselmesi bekleniyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Hava durumu raporları yeniden alarm veriyor: Sıcaklıklar daha da yükselecek - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

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Hava durumu raporları yeniden alarm veriyor: Sıcaklıklar daha da yükselecek - Resim: 2

Rüzgarın; Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Hava durumu raporları yeniden alarm veriyor: Sıcaklıklar daha da yükselecek - Resim: 3

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

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Hava durumu raporları yeniden alarm veriyor: Sıcaklıklar daha da yükselecek - Resim: 4

İstanbul'da sıcaklık 31 derece beklenirken İzmir ve Ankara'da 35 derece, Diyarbakır'da ise gölgede 42 derece olacak.

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