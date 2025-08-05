Hava durumu raporları yeniden alarm veriyor: Sıcaklıklar daha da yükselecek
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da yükselmesi bekleniyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgarın; Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
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İstanbul'da sıcaklık 31 derece beklenirken İzmir ve Ankara'da 35 derece, Diyarbakır'da ise gölgede 42 derece olacak.
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