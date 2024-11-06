Hava durumu raporu açıklandı: 3 ilimiz kışı, 78 ilimiz sonbaharı yaşayacak
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Karadeniz'in doğusunda bulunan illerimiz dışında yağış beklenmediği belirtilirken, hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinde seyredeceği açıklandı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu'nun yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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7-13 Kasım tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
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