Hava durumu raporu açıklandı: Bir tarafta sağanak yağışlar diğer tarafta kavurucu sıcaklar
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre bazı illerimiz için sağanak yağış alarmı verilirken bazı illerimizde de sıcakların daha da artması bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere gör ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Denizli, Aydın'ın iç kesimleri, Burdur, Bolu, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Afyonkarahisar ve Isparta'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Diğer illerimizde ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam edecek. Özellikle Türkiye'de yaz tatili denince ilk akla gelen Ege ve Akdeniz sahillerinde hava sıcaklıklarının 30 dereceleri aşması bekleniyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
8 - 14 Haziran tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
8 Haziran Pazar günü hava durumu tahmin haritası