Hava durumu raporu açıklandı: Bir tarafta sağanak yağışlar diğer tarafta kavurucu sıcaklar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere gör ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Denizli, Aydın'ın iç kesimleri, Burdur, Bolu, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Afyonkarahisar ve Isparta'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.