Hava durumu raporu açıklandı: Bir yanda aşırı sıcaklar, diğer yanda yağmur var...
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin bir bölümünde aşırı sıcaklar, diğer bölümünde ise sağanak yağışlar etkili olacak. İşte il il 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Denizli’nin güney, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde aşırı sıcaklar bunaltacak...
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10-16 Haziran tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
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10 Haziran Salı ( Bugün ) hava durumu tahmin haritası
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