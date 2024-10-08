Hava durumu raporu açıklandı: Bir yanda bahar, diğer yanda kuvvetli yağış ve rüzgar
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre ülkemiz genelinde hafta boyunca güneşli bir hava hakim olacak. Bugün Karadeniz'in doğusunda sağanak yağışlar beklenirken, hafta sonuna kadar sürecek güneşli hava, hafta sonunda yerini yağışlara bırakacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
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