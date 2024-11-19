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  4. Çok sayıda ilimiz için sağanak ve kar uyarısı peş peşe geldi

Hava durumu raporu açıklandı: Çok sayıda il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporuna göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Hava durumu raporu açıklandı: Çok sayıda il için sağanak uyarısı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Kastamonu, Hatay çevreleri, Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava durumu raporu açıklandı: Çok sayıda il için sağanak uyarısı - Resim: 2

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

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Hava durumu raporu açıklandı: Çok sayıda il için sağanak uyarısı - Resim: 3

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Hava durumu raporu açıklandı: Çok sayıda il için sağanak uyarısı - Resim: 4

Rüzgarın ise genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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