Hava durumu raporu açıklandı: Çok sayıda ilimizde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Bursa, Kocaeli, Aydın, Muğla, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.