Hava durumu raporu açıklandı: Çok sayıda ilimizde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyretse de çok sayıda il için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Bursa, Kocaeli, Aydın, Muğla, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1 / 9
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
2 / 9
Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
3 / 9
7 - 13 Kasım tarihleri arası hava durumu tahmini haritaları
4 / 9