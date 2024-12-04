Hava durumu raporu açıklandı: Hastalık havasına hazır olun, önce yağmur, sonra kar, sonra güneş...
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre soğuk ve yağışlı hava batı illerimizden başlayan ve doğu illerimize doğru devam edecek. Önce yağmur ardından da kar vekleniyor. Ancak hafta sonuna doğru güneş yeniden yüzünü gösterecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Öte yandan Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nin yükseklerinde kar yağışı görülecek. Yurdun doğu kesimlerinde ise buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji, özellikle sabah saatlerinde sis ve pus hadisesine karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.
Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini açıkladı. Sıcaklıklar Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Özellikle doğu kesimlerde gece saatlerinde sert soğuklar etkili olabilir.