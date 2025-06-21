Hava durumu raporu açıklandı: Hava sıcaklıkları düşüyor, yağışlar geri geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşüyor, bazı illerimizde yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Göller yöresi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz (Tokat hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli (40-60km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülkemiz kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.
22-28 Haziran tarihleri arası hava durumu tahmin haritası