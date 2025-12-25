Hava durumu raporu açıklandı: Kar fena geliyor... Her yer bembeyaz olacak
Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları düşmeye devam ederken bugün itibariyle yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Önce yağmur ardından ise kar geliyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Mersin'in batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Antalya’nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
