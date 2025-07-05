Hava durumu raporu açıklandı: Kavurucu sıcaklıklar daha da artacak!
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri üstüne çıkacak. Pek çok ilimizde termometrelerin 40 dereceyi de aşması bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Afrika sıcaklarıyla birlikte yurt genelinde termometre, bugünden itibaren yükselmeye başlayacak.
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, iç kesimlerde normalleri civarında, doğu kesimlerde ide normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı.