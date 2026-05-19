Hava durumu raporu açıklandı! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu tahminlerini yayınladı. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde şiddetli sağanak yağış beklenirken, sıcaklıkların kuzeydoğu ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına düşeceği açıklandı. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Beklenen şiddetli hava muhalefeti yurdu etkisi altına almaya başlıyor. Haber3.com hava durumu masasının edindiği bilgilere göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmeler, Türkiye'nin büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını gösteriyor.
Hangi Bölgelerde ve İllerde Yağış Bekleniyor?
MGM yetkililerinin paylaştığı verilere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri ağırlıklı olarak parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisinde olacak.
Gece saatlerinden itibaren yağışların etki alanını genişletmesi bekleniyor.
Sağanak yağış uyarısı yapılan başlıca bölgeler ve iller şunlar:
Trakya'nın batı kesimleri,
İç Anadolu'nun kuzeydoğusu,
Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgesi geneli,
Karadeniz Bölgesi (Düzce ve Zonguldak hariç),
Akdeniz'de Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri,
Gece saatlerinden itibaren İç Ege ile Marmara'da Bursa ve Balıkesir çevreleri.