Hava durumu raporu açıklandı: Yazdan kalma bir sonbahara devam
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yazdan kalma günler yaşanmaya devam ederken, Karadeniz'de yağışlar devam edecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
1 / 10
Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ile batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
2 / 10
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
3 / 10
Ancak mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü itibariyle kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerine ve altına inmesi bekleniyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
4 / 10