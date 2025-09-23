  1. Anasayfa
  4. Hava durumu raporu açıklandı: Yazdan kalma bir sonbahara devam

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yazdan kalma günler yaşanmaya devam ederken, Karadeniz'de yağışlar devam edecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ile batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Ancak mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü itibariyle kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerine ve altına inmesi bekleniyor.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

