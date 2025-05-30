Hava durumu raporu değişti: Bayramda bambaşka bir hava durumuna hazır olun!
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların Pazartesi günü akşamına kadar devam etmesi bekleniyor. Ancak önümüzdeki hafta itibariyle hava sıcaklıklarının hızla artması ve Kurban Bayramı'nda yaz havasının etkili olması bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çorum ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye’nin genelinde yaz sıcaklıklarının etkili olacağını duyurdu. Özellikle sahil kesimlerinde sıcaklıkların 35 dereceyi aşacağını belirten Şen, İstanbul’da ise sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağını söyledi. Vatandaşlara güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
Şen, “İstanbul'da yağışlar çok kuvvetli olmasa da, Anadolu’nun birçok bölgesinde yağış etkisini sürdürüyor. Özellikle İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz ve Antalya çevresinde kuvvetli yağışlar devam edecek. Ancak esas dikkat çekmek istediğim konu, önümüzdeki haftayla birlikte Türkiye’yi etkileyecek olan yeni bir atmosferik durum” ifadelerini kullandı.