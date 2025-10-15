  1. Anasayfa
  4. Hava durumu raporu değişti: Kısa bir molanın ardından daha şiddetli yağmurlar geliyor!

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre soğuk hava ve sağanak yağışlar önümüzdeki günerde etkisini arttırarak devam edecek. İşte sağanak yağışların beklendiği illerimiz ve haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri....

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise sağanak yağışlar yurt geneline yayılacak... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

16 - 22 Ekim tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

16 Ekim Perşembe hava durumu tahmin haritası

