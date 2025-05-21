Hava durumu raporu değişti: Sıcaklıklar artıyor ancak yağışlar geri dönüyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporuna Türkiye'ye bir türlü gelmeyen bahar havası sonunda tüm yurdu etkisi altına alması beklenirken AKOM'un verilerine göre; İstanbul'da pazar günü sıcaklıklar 20 dereceye kadar düşerken pazartesi ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahmin haritaları...
Türkiye sonunda bir türlü gelmek bilmeyen sıcak bahar günlerine kavuşuyor. Mayıs ayı bitmeye yakın çok sayıda şehrimizde hala yağışlar ve soğuk hava etkili olmaya devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre hava sıcaklıkları tüm illerimizde yükselişe geçiyor.
Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenirken diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni hafta öncesinde sanağan yağış uyarısında bulundu.
AKOM'un tahminlerine göre, İstanbul'da pazar akşamı sıcaklıklar 20 dereceye kadar düşecek ve akşam saatlerinde başlayacak yağmur, pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağışa dönüşecek. Megakentte cuma günü en yüksek sıcaklık 28 dereceyi bulurken, pazartesi günü sıcaklık 20 dereceye düşecek.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri