Hava durumu raporu değişti: Sömestir tatili uzayabilir! Dondurucu soğuk ve kar yağışı geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Nevşehir ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.