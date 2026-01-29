Hava durumu raporu değişti: Sömestir tatili uzayabilir! Dondurucu soğuk ve kar yağışı geri dönüyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre kara kış geri geliyor... Türkiye batıdan gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. 20 ilimizde sarı kodla uyarı yapılırken, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte pek çok ilimiz için sağanak yağmur ve kar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Nevşehir ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1 / 15
Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Manisa ve Denizli'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
2 / 15
Rüzgarın; Marmara'nın güney ve batısı, Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi tahmin ediyor.
3 / 15
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
4 / 15