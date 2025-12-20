Hava durumu raporu güncellendi: Bugün son gün... Güneşli havalara veda edin; kış fena geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun batı ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz'in güneybatı kesimleri ile Kırklareli kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.