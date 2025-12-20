Hava durumu raporu güncellendi: Bugün son gün... Güneşli havalara veda edin; kış fena geliyor
Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre mevsim hava sıcaklıkları bu gece itibariyle düşmeye başlıyor... Güneşe veda ediyoruz. Önce yağmur ardından ise kar var... Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, ay sonuna doğru soğuk havanın etkili olacağını belirterek, ''Marmara'da 28 Aralık ve 2 Ocak tarihleri arasında tahminlerimize göre lapa lapa kar yağışını görüyor olacağız.'' dedi. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun batı ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz'in güneybatı kesimleri ile Kırklareli kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
