Hava durumu raporu güncellendi: Bunaltıcı sıcaklara devam... Termometreler 40 dereceyi aşacak
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Artvin'in doğusu, Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın kuzey ve doğusu ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Rüzgar için Meteoroloji'den yapılan uyarıda "Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."