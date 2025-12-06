Hava durumu raporu güncellendi: Çok sayıda ilimizde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yağışlar adım adım tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak. Hafta sonu boyunca pek çok ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batu Karadeniz(Sinop hariç) Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla'nın kıyı Kesimleri, Antalya, Kahramanmaraş, Mersin çevreleri, Isparta'nın güney kesimleri, Adana'nın kuzey ve batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.