Hava durumu raporu güncellendi: Çok sayıda ilimizde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batu Karadeniz(Sinop hariç) Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.