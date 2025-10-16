Hava durumu raporu güncellendi: Çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Eylül ayının ortasından bu yana çok sayıda ilimizi etkisi altına alan sağanak yağışlar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Meteoroloji çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı yaptı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz (Zonguldak ve Düzce haric), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, cuma ve cumartesi günü bahar havasının hakim olacağını belirtti. Şen, Marmara bölgesi için bugün (çarşamba) ve yarın (perşembe) yağış uyarısında bulundu. Ayrıca Şen, cumartesi günü havaların ısınmasıyla birlikte Marmara'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini de söyledi.