Hava durumu raporu güncellendi: Önce güneş, sonra yağmur ve çöl tozu geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ükemizin iç kesimleri ile güneybatısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yurdun güney kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.