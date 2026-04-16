Hava durumu raporu güncellendi: Önce güneş, sonra yağmur ve çöl tozu geliyor!
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden iki kritik uyarı geldi: Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozu ve yerel sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Kıyı Ege ve Akdeniz hattında etkili olacak toz taşınımı için "hava kalitesi azalacak" uyarısı yapıldı. İşte haritalarla il il, bölge bölge 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ükemizin iç kesimleri ile güneybatısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yurdun güney kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İç ve batı kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının hafta sonunda iç ve doğu kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında 16.04.2026 Perşembe günü gece saatlerine kadar yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.