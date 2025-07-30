Hava durumu raporundan müjde geldi: Yağmur geliyor, günlerce sürecek
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye bugün itibariyle Edirne üzerinden yurda girecek olan yağışlı havanın etkisine giriyor. Marmara'nın batısında başlayacak olan yağışlar hafta sonuna kadar çok sayıda ilimizi etkisi altına alacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Hatay ile Artvin kıyıları, Giresun, Trabzon, Rize ile Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bugün itibariyle Edirne'den yurda giriş yapacak olanyağışlı havanın Pazar gününe kadar yurt geneline yayılması bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi esmesi bekleniyor.