Hava durumu şaşırtacak: Bazı illerimizde yağışlar beklenirken, diğer illere yaz geri geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında artış beklenirken bazı illerimiz için sağanak yağış uyarısı yapıldı... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, Ege ve Akdeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
11-17 Eylül tarihleri arası hava durumu tahmin haritası
