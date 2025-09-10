Hava durumu şaşırtacak: Bazı illerimizde yağışlar beklenirken, diğer illere yaz geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.