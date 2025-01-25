Hava durumu şaşırtacak: Bugün kış, yarın bahar... Hava sıcaklıkları hızla artacak
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahmin raporlarına göre bugün ülkemizin batı bölgelerinde yağış görülecek ancak yağışlar bu gece itibariyle Türkiye'yi terk edip yerini yalancı bahara bırakacak... Hava sıcaklıklarının da hızla artması bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durum tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Konya'nın güney ve batısı ile gece Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusunun yüksekleri, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların sabah saatlerinde Bursa'da öğleden sonra Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ancak Meteoroloji'nin hava durumu tahmin haritalarına göre yağışlı hava Pazar günü itibariyle Türkiye'yi terk edecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durum tahminleri...
25 - 31 Ocak tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları