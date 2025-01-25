Hava durumu şaşırtacak: Bugün kış, yarın bahar... Hava sıcaklıkları hızla artacak

Yağışların sabah saatlerinde Bursa'da öğleden sonra Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ancak Meteoroloji'nin hava durumu tahmin haritalarına göre yağışlı hava Pazar günü itibariyle Türkiye'yi terk edecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durum tahminleri...