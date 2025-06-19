Hava durumu şaşırtacak: Meteoroloji'den hem sağanak, hem de sıcaklık uyarısı
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre bugün ve yarın Türkiye kavurucu sıcaklar yaşanması hafta sonunda ise pek çok ilimizde yağışarın görülmesi bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu olması bekleniyor.
1 / 11
Bugün öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
2 / 11
Hava sıcaklıklarının ise ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, Cumartesi günü itibariyle pek çok ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor.
3 / 11
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
4 / 11